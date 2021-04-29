Sputnik V aşısı riskli mi? Sputnik V aşısının yan etkileri nelerdir? Hangi ülkeler kullanıyor? Ne kadar etkili?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır" dedi.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Rusya'ya kritik bir ziyarette bulunacaklarını açıkladı.