Sputnik V aşısı riskli mi? Sputnik V aşısının yan etkileri nelerdir? Hangi ülkeler kullanıyor? Ne kadar etkili?
Dünyayı bir seneyi aşkın süredir adeta esir alan ve yüz milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüsle mücadelede Türkiye'de aşı çalışmaları hız kazanmış durumda. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan tam kapanma kararı ile birlikte aşı uygulamalarına hız vermek isteyen Sağlık Bakanlığı, Sinovac ve BioNTech'in yanında Sputnik V aşısı için de harekete geçildiğini açıkladı. Toplamda 50 milyon doz Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı Mayıs ayında gerçekleşecek. Peki Sputnik V aşısı riskli mi? Sputnik V aşısının yan etkileri nelerdir? Hangi ülkeler kullanıyor? Ne kadar etkili? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır" dedi.
Söz konusu açıklamanın hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Rusya'ya kritik bir ziyarette bulunacaklarını açıkladı.
ÜRETİCİ FİRMADAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
50 milyon doz aşı Sağlık Bakanlığı tarafından getirilecek ve üretimi tamamen Cinnagen İlaç Firması'nın Çerkezköy'deki Avrupa standartlarındaki GMP tesislerinde yapılacak.
Aşının Türkiye'de üretilebilmesi için Rus Gamelya Enstitüsü ve Rusya Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri ile geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana görüşmeler yürüten, Ağustos ayında da anlaşma sağlayan Viscoran A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, açıklamalarda bulundu.
"15 BİN SAYFAYA YAKIN BELGE İNCELENDİ"
Önümüzdeki günlerde teknoloji transferinin tamamlanmasıyla Rus aşısının, Türkiye'deki üretimine başlanacağını söyleyen Oran, ''Bu aşıyı Türkiye'ye kazandırmak için onlarca kişilik ekiplerimizle aylarca gece gündüz mesai harcadık. İlaç sektöründeki 21 yıllık tecrübemizle RDIF ile görüşmelere başladık. Onlar da bizi aylarca araştırdı, bu aşı Türkiye'ye bir günde kazandırılmadı. 15 bin sayfaya yakın literatür, ruhsatlandırma süreciyle ilgili belgeler, Rusça-İngilizce yazışmalar didik didik incelendi, tercüme edildi, okundu ve bakanlığımıza sunuldu'' açıklaması yaptı.