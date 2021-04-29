Kimler tam kapanmadan muaf? Kimler sokağa çıkabilecek, hangi iş yerleri açılacak? İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan sorulara yanıt verdi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesi merak edilenlerle ilgili sıkça sorulan sorulara yeni eklemeler yaparak vatandaşın merak ettiği konulara açıklık getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olduğu, hangi iş yeri ve dükkanların açık olacağı, kimlerin seyahat edebileceği, kurumlar vergisi ödemelerinin ne olacağı ile ilgili merak edilenler yanıt buldu. İşte detaylar...
YURT DIŞI SEYAHATLERLE İLGİLİ BİR KISITLAMA YOK
1- Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantılı uçuşları ve diğer seyahatleri yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir?
"Yurt dışı seyahatlerle herhangi bir kısıtlama/ sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı genelgemiz de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş yada gidiş) uçakla seyahat edecek yolcular yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçaklarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgelerine gerek bulunmamaktadır"
Seyahat İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır?
2- Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için izin almak gerekli midir?
"Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir"
Tam kapanmada kimler muaf
VAKIF VE DERNEKLER YARDIM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK
3- Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?
"Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."
4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?
"Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir"