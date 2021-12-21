Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Beklenen kar yağışı İstanbul’a geldi!

Meteoroloji, soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye'yi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.

İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı. Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.