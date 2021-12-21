Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi!
Meteoroloji ve AKOM günlerdir İstanbul'a kar uyarısında bulunuyordu. Beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.
Meteoroloji, soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye'yi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.
İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı. Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞİŞLİ'DE KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI
Şişli'de de kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Dakikalarca etkili olan kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.Birkaç dakikalığına etkili olan kar yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Ümraniye, Beykoz'da da kar etkisini gösterdi.