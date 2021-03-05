Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? MEB-20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu!
Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? Gündemde yüzbinlerce kişi öğretmen atama takvimini merak ediyor ve bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yakından takip ediliyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu ve başvuru kılavuzu da yayınlandı. Bu gelişme üzerine hem ön başvuru tarihi hem de başvuru şartları merakla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen konusuna dair gelen son dakika bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? Gündemde yüzbinlerce kişi öğretmen atama takvimini merak ediyor ve bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yakından takip ediliyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu ve başvuru kılavuzu da yayınlandı. Bu gelişme üzerine hem ön başvuru tarihi hem de başvuru şartları merakla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen konusuna dair gelen son dakika bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Atanma hayali kurna ve belki de bu anı yıllarca beklemiş olan yüzbinlerce kişi MEB'in öğretmen atama takvimini araştırır oldu. Arama motorları üzerinden sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? MEB-20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi nedir? Sorgulamaları sıklıkla yapılmaya başlandı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nasıl bir açıklama yaptı? Yayınlanan sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu haberimizin içeriğinde yer alıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,