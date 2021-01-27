Sözde medyumlardan pes dedirten online büyü istismarı: 'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'

Muhabirin "Koronavirüsten çok korkuyorum. Akrabalarımı kaybettim. Bana bulaşmasını engelleyecek bir büyü yapabilir misiniz?" sorusuna "Tabi ki mümkün kardeşim. İsim, soy isim, doğum tarihini atacaksın. İşlemlerine başlayacağız güzel kardeşim. Malzemelerle birlikte bin liran gider" diye karşılık verdi. Muhabirin fiyatta pazarlık istemesi üzerine konuşmaya devam eden sözde medyum, "Kardeşim sana 600 de olur. Malzemecinin hesap numarasını vereyim yolla hemen. Bu büyü seni bir ömür, hatta bir asır boyunca koronavirüs ve diğer hastalıklardan arındırır. Parayı şimdi yatırabilir misin?" şeklinde konuştu.