Sözde medyumlardan pes dedirten online büyü istismarı: 'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'
Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden 'medyum, hoca' sıfatıyla sayfalar açıp büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde etmeye başladı. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcılarının son yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. Yaptığını iddia ettiği büyülerle çiftlerin arasını düzelttiğini, aileleri barıştırdığını öne süren sözde medyum, "Bu vesileyle birçok kişi evlendirdik. Tamamen her şeyle biz ilgileniyoruz. Doğru yere adım attınız. Biz size büyüyü kargoyla gönderiyoruz" dedi.
Türkiye'de bazı kişiler, sosyal medyada 'medyum', 'hoca' gibi sıfatlarla sayfalar açarak insanların dertlerine çözüm bulduklarını iddia ediyor. Bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalışan bu kişiler, yaptıkları paylaşımlarda '48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma' gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyor Son dönemde zamana ayak uydurarak hastalıklara da çözüm bulduklarını iddia eden sözde sosyal medya medyumlarının bazıları koronavirüs büyüsü yaptıklarını da iddia etti.
Muhabirin "Koronavirüsten çok korkuyorum. Akrabalarımı kaybettim. Bana bulaşmasını engelleyecek bir büyü yapabilir misiniz?" sorusuna "Tabi ki mümkün kardeşim. İsim, soy isim, doğum tarihini atacaksın. İşlemlerine başlayacağız güzel kardeşim. Malzemelerle birlikte bin liran gider" diye karşılık verdi. Muhabirin fiyatta pazarlık istemesi üzerine konuşmaya devam eden sözde medyum, "Kardeşim sana 600 de olur. Malzemecinin hesap numarasını vereyim yolla hemen. Bu büyü seni bir ömür, hatta bir asır boyunca koronavirüs ve diğer hastalıklardan arındırır. Parayı şimdi yatırabilir misin?" şeklinde konuştu.