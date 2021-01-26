Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

Eğitim kıyafetlerinin ve botların tasarımında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı.