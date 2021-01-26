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Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz aylarında aşırı sıcak ve kışın ise karla kaplı sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı. Malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde, Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim kıyafetleri, yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.

26.01.2021 10:38 - Son Güncelleme: 26.01.2021 10:38
Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele veren Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

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Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

Yerli ve milli imkanları kullanarak terör örgütünü bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nanoteknolojik kamuflaj ise ağır kış şartlarında mücadele veren doğu illerindeki askerlere dağıtıldı.

Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan Mehmetçik de yeni kamuflajlarını giymeye başladı.

Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

MEHMETÇİK ARAZİDE RAHAT İLERLEYECEK

Tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim giysisi, rüzgar ceketi ve yeni tip botları Mehmetçik'in yaz sıcağında ya da kışın karlı kaplı arazide ilerlemesini kolaylaştıracak.

Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri

Eğitim kıyafetlerinin ve botların tasarımında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı.