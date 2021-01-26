Mehmetçik en zor koşullar için üretilen yeni kamuflajlarıyla vazife başında! İşte Mehmetçiğin yeni kamuflajının özellikleri
Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz aylarında aşırı sıcak ve kışın ise karla kaplı sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı. Malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde, Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim kıyafetleri, yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.
26.01.2021 10:38
- Son Güncelleme: 26.01.2021 10:38
Eğitim kıyafetlerinin ve botların tasarımında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı.