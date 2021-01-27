Meteoroloji'den son dakika kar ve yağmur uyarıları: İstanbul için iş çıkış saatlerine dikkat | Hava durumu tahmini değişti
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kartal Aydos'ta da kar yağdı. Uzmanlar "İstanbul'da en yoğun kar yağışının öğleden sonra ve akşam saatlerinde olması bekleniyor ama en yoğun olduğu saatlerinde iş çıkışa denk gelebilir" dedi. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre birçok ilimiz için kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu Dağı geçişinde de yoğun kar yağışı bekleniyor.
27.01.2021 15:03
- Son Güncelleme: 27.01.2021 15:29
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. beylikdüzü, büyükçekmece ve silivri'de yağış etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinde kar yağışı başladı. Büyükçekmece, Silivri, Sarıyer ve Beylikdüzü'nde rüzgarın da etkisi ile kar yağışı şiddetlenerek etkisini sürdürüyor.
O SAATLERE DİKKAT
Uzmanlar "İstanbul'da en yoğun kar yağışının öğleden sonra ve akşam saatlerinde olması bekleniyor ama en yoğun olduğu saatlerinde iş çıkışa denk gelebilir" dedi.
SİLİVRİ KAR ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri'de başlayan kar yağışı etkili oluyor. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
METEOROLOJİ TAHMİN DEĞİŞTİRDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da beklenen karla karışık yağmur tahmini son değerlendirmelere göre değişti.