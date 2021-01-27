Meteoroloji'den son dakika kar ve yağmur uyarıları: İstanbul için iş çıkış saatlerine dikkat | Hava durumu tahmini değişti

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kartal Aydos'ta da kar yağdı. Uzmanlar "İstanbul'da en yoğun kar yağışının öğleden sonra ve akşam saatlerinde olması bekleniyor ama en yoğun olduğu saatlerinde iş çıkışa denk gelebilir" dedi. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre birçok ilimiz için kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu Dağı geçişinde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

27.01.2021 15:03 - Son Güncelleme: 27.01.2021 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





