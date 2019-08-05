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MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihinde bulunacak adaylar dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son gün uyarısı geldi. 30 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün sona eriyor. Şimdi ise atama takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

05.08.2019 10:39 - Son Güncelleme: 05.08.2019 10:39
MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tercihleri henüz yapamayan adayların bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

30 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 5 Ağustos'ta sona eriyor.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

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