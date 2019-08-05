MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tercihleri henüz yapamayan adayların bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar nasıl olacak? İşte ayrıntılar...