MEB'den son dakika uyarısı! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün! 2019 Öğretmen atamaları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik tercihinde bulunacak adaylar dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son gün uyarısı geldi. 30 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün sona eriyor. Şimdi ise atama takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tercihleri henüz yapamayan adayların bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.