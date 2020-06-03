Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkım çalışması 5'inci gününde!

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalarda villa önünde bulunan moloz yığınları dikkat çekti.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi.

