İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası orman, çiftliği TOKİ arazisinde çıktı
Sözde çevreci ve muhalif kesimlerin kaçak yapılarına bir yenisi daha eklendi. Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Soner Yalçın, Can Dündar'dan sonra İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'de bulunan fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ arazisine yapıldığı ortaya çıktı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilgili belgeleri göstererek Türkkan'a sorular yönetti. TBMM'de yapılan açıklamaların ardından Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri fabrikaya giderek inceleme başlattı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemleri başlatılacağı öğrenildi.
Konu ile ilgili konuşan Katırcıoğlu, "Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş adamının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" dedi.