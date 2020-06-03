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İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası orman, çiftliği TOKİ arazisinde çıktı

Sözde çevreci ve muhalif kesimlerin kaçak yapılarına bir yenisi daha eklendi. Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Soner Yalçın, Can Dündar'dan sonra İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'de bulunan fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ arazisine yapıldığı ortaya çıktı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilgili belgeleri göstererek Türkkan'a sorular yönetti. TBMM'de yapılan açıklamaların ardından Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri fabrikaya giderek inceleme başlattı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemleri başlatılacağı öğrenildi.

03.06.2020 10:19 - Son Güncelleme: 03.06.2020 10:19
İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası da kaçak çıktı! Orman arazisindeki fabrika mühürlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

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İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası da kaçak çıktı! Orman arazisindeki fabrika mühürlendi

Radiye Sezer Katırcıoğlu toplantıda, Türkkan'a ait çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti. Katırcıoğlu, konu ile ilgili kendisine çeşitli belgelerin ulaştığını belirtti.

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası da kaçak çıktı! Orman arazisindeki fabrika mühürlendi

Konu ile ilgili konuşan Katırcıoğlu, "Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş adamının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" dedi.

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası da kaçak çıktı! Orman arazisindeki fabrika mühürlendi

Katırcıoğlu, Türkkan'dan bu soruları cevaplamasını beklediklerini ifade ederek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti.

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası da kaçak çıktı! Orman arazisindeki fabrika mühürlendi

Katırcıoğlu'nun açıklamalarının ardından belirtilen fabrikaya giden Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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