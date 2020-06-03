Atatürk Kültür Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı! İşte ilk görüntüler
Temeli geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin kaba inşaatı tamamlanırken dış kaplama işçiliği sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak" dedi.
03.06.2020 14:44
- Son Güncelleme: 03.06.2020 14:54
AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.
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