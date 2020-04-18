Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...
Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da 30 büyükşehir ve bir 1 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde en kalabalık caddeler, meydanlar bomboş kaldı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü sessizliğe bürünürken, Ankara'da Kızılay Meydanı'ndan gelen görüntülerin İstanbul'dan aşağı kalır yanı yok. İşte Türkiye'den sokağa çıkma yasağı manzaraları.
18.04.2020 10:18
- Son Güncelleme: 18.04.2020 10:18
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