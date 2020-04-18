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Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da 30 büyükşehir ve bir 1 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde en kalabalık caddeler, meydanlar bomboş kaldı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü sessizliğe bürünürken, Ankara'da Kızılay Meydanı'ndan gelen görüntülerin İstanbul'dan aşağı kalır yanı yok. İşte Türkiye'den sokağa çıkma yasağı manzaraları.

18.04.2020 10:18 - Son Güncelleme: 18.04.2020 10:18
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

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Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar boş kaldı! İstanbul, Ankara, Trabzon...
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