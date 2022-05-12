Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

ABD YERİNE GETİRMİYOR

Kararda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının merkezi ABD olan Facebook, Hotmail, İnstagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adli makamlarının hafif suç sayarak yerine getirmediğini, hesapların bağlı olduğu şirketlerin de hesap sahiplerinin verdiği bilgiyi teyit ettirmediklerini ve gerçek kimliğin tespitini sağlayacak bir kayıt tutmadıklarını belirterek bu nedenle şüpheliye ulaşılamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikleri ifade edildi.