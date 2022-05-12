Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de: İşte birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yer aldı. Söz konusu kararda birinci dereceye yükselen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıların isim isim listesi paylaşıldı.
12.05.2022 00:59 - Son Güncelleme: 12.05.2022 01:03
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarına da yer verilen Resmi Gazete'de birinci dereceye yükselen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıların da isim isim listesi paylaşıldı.