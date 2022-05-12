HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Mayıs ayını yarılarken hava sıcaklıkları hala mevsim normallerinin altında ilerliyor. Birkaç gündür güneşli havayı görenler hafta sonu planı yaparken Meteoroloji'den üzecek bir tahmin geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, yurt genelinde etkili olan güneşli hava pazar günü itibariyle yerini sağanak yağışa bırakacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu , Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve lokal su baskını, trafikte aksamalar, yağış anında kuvvetli ve hamleli rüzgar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.