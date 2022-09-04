Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?
Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Özellikle dar gelirliler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyor. Masada iki kritik başlık var: Borçlar ve ucuz konut. Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak? İşte Kabine gündeminin ayrıntıları
04.09.2022 13:20 - Son Güncelleme: 04.09.2022 13:20
Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Yarın gerçekleşecek zirvede masaya dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına ilişkin adımların gelmesi bekleniyor. Peki hangi borçlar silinecek ve o adımlar ne olacak?
KAÇ TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK?
Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.