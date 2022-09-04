Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

KAÇ TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK?

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.