Vav TV İzle
Haberler Güncel Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Özellikle dar gelirliler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyor. Masada iki kritik başlık var: Borçlar ve ucuz konut. Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak? İşte Kabine gündeminin ayrıntıları

04.09.2022 13:20 - Son Güncelleme: 04.09.2022 13:20
Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Yarın gerçekleşecek zirvede masaya dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına ilişkin adımların gelmesi bekleniyor. Peki hangi borçlar silinecek ve o adımlar ne olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

SON DAKİKA | DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN BORÇLARININ SİLİNMESİ
Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?
Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

KAÇ TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK?
Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Dar gelirlilerin hangi borçları silinecek? Ucuz konutta kontenjan nasıl olacak?

BORÇLARIN SİLİNMESİNDE ÖNE ÇIKAN TARİH
Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

SON DAKİKA