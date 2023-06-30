Sosyal medyada patladı ortalık yıkıldı! Zihinsel yaşınızı hemen bulun! Resme bir göz atmanız yeterli
Optik yanılsamalar, görsel algımızı şaşırtarak gerçeklikten farklı bir şekilde algıladığımız görüntüler veya resimler olarak tanımlanır. Gözlerimizin beynimize yanıltıcı bilgiler göndermesi sonucu ortaya çıkan bu yanılsamalar, insanların görsel algılarını test etmeye ve şaşırtıcı etkiler yaratmaya yönelik olarak tasarlanmış resimler veya illüzyonlardır. Bu durum, optik ilizyonlar aracılığıyla görsel sistemimizin karmaşıklığını ve bazen hatalarını gösterir. Resimde yer alan hareketli unsurlar, insan beyninin algılaması için yanıltıcı bilgiler içerir ve izleyenlerin algıladığı hareket, gerçeklikten farklı bir şekilde oluşur.
30.06.2023 11:57 - Son Güncelleme: 30.06.2023 11:57
Resimde, başı öne eğik yaşlı bir adam veya başı dik bir genç kız olmak üzere iki farklı öğe bulunmaktadır. Bu optik illüzyon, ilk olarak neyi gördüğünüze dayanarak zihinsel yaşınızı tahmin ettiğini iddia etmektedir.