Rize - Artvin Havalimanı'nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olma özelliğine sahip Rize - Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren inşaatı tamamlandı. 100 milyon ton taş kullanılan havalimanına nisan ayı içinde deneme uçuşları başlayacak. İşte detaylar...
14.03.2022 11:38 - Son Güncelleme: 14.03.2022 11:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.