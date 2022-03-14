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Rize - Artvin Havalimanı'nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olma özelliğine sahip Rize - Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren inşaatı tamamlandı. 100 milyon ton taş kullanılan havalimanına nisan ayı içinde deneme uçuşları başlayacak. İşte detaylar...

14.03.2022 11:38 - Son Güncelleme: 14.03.2022 11:57
Rize - Artvin Havalimanı’nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize - Artvin Havalimanı’nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor!

Nisanda deneme uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.

Rize - Artvin Havalimanı’nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor!

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Rize - Artvin Havalimanı’nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor!

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.

Rize - Artvin Havalimanı’nda sona doğru! Deneme uçuşları başlıyor!

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

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