O kurumlar sudan ucuza araba satıyor! 330 bin TL’ye 2010 model BMW 5.20 fırsatı! Mercedes, Renault, Hyundai...

SGK ve Ticaret Bakanlığı tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa fiyatının oldukça altında bir değere satılan araçlar için araştırmalar hızlandı. Birbirinden farklı lüks araçların yer aldığı ilanlaı sizler için derledik. İşte SGK'dan satılık araçlar ve konu hakkında merak edilenler...