17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yıkımların yaşandığı kentlerde deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa edilirken yapılan çalışmalarla depremin izleri silindi. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.
16.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 16.08.2022 14:46
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti.