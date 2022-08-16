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Haberler Güncel 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yıkımların yaşandığı kentlerde deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa edilirken yapılan çalışmalarla depremin izleri silindi. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

16.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 16.08.2022 14:46
17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti.

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17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

Derlenen bilgilere göre, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti: 16 milyon kişi etkilendi 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIYLA YARALAR SARILDI
Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

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