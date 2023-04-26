Akkuyu Nükleer Santrali ilk yakıt yüklemesinde geri sayım! Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük yatırımı

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli nükleer enerji endüstrisinin oluşması için de önemli birikim sağlıyor.

TEMELİ NİSAN 2018'DE ATILDI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.