Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı

Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, iki çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu.

Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Neşe Özkan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki Demetevler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİ HASTANEYİ SUÇLADI İskender Özkan, eşi Neşe Özkan'ın ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürerek, polis memuru olduğunu ve mesleğinde insanların hakkını koruduğu gibi kendi hakkını da koruyacağını söyledi. İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, yaptığı yazılı açıklamayla, yargı sürecinin başladığını duyurdu.