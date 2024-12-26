Meteroloji 26 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 5 ile ’sarı’ kodlu uyarı geldi! Kar, yağmur, fırtına bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Birçok bölgede sağanak yağış, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklenirken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri ve bölgelerde beklenen meteorolojik koşullar:
Genel Durum: Çok Bulutlu ve Yağışlı Bir Gün
Türkiye'nin büyük bir bölümü çok bulutlu bir gökyüzü ile güne başlıyor. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların türü ve şiddeti bölgelere göre farklılık gösteriyor.
5 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerine sarı kodlu uyarı verdi.
Kıyı Bölgeleri: Sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yüksek Kesimler: Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Doğu Kesimleri: Buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yüksek kesimlerde çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerekiyor.
Hava Sıcaklıkları: Mevsim Normallerinin Üzerinde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Ancak özellikle doğu bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayları yaşanabilir.
Rüzgar: Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Beklentisi
Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlü rüzgarın kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi riskleri beraberinde getiriyor.
Meteoroloji'den Önemli Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bu bölgelerde sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
Bölgelere Göre Detaylı Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
İstanbul: Sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C.
Çanakkale: Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur, sıcaklık 9°C.
Kırklareli: Kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık 7°C.
Ege Bölgesi
Muğla çevreleri dışında bölgenin büyük bir kısmında çok bulutlu hava hakim. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İzmir: Çok bulutlu, sıcaklık 16°C.
Muğla: Sağanak yağışlı, sıcaklık 12°C.
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde yağışlı bir hava hakim. Kıyılarda gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Antalya: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 14°C.
Adana: Yerel kuvvetli yağışlı, sıcaklık 14°C.
İç Anadolu Bölgesi
Doğu kesimlerde ve Karaman çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
Ankara: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C.
Sivas: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yükseklerde kar, sıcaklık 9°C.
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz'de genel olarak yağış görülürken, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Samsun: Parçalı bulutlu, akşamdan itibaren yağmurlu, sıcaklık 19°C.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 16°C.
Doğu Anadolu Bölgesi
Yağışlar bölgenin güney ve batısında etkili olacak. Erzurum çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.
Erzurum: Kar yağışlı, sıcaklık 5°C.
Van: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış hakim.
Diyarbakır: Sağanak yağışlı, sıcaklık 10°C.
Gaziantep: Yağmurlu, sıcaklık 7°C.