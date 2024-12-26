Meteroloji 26 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 5 ile ’sarı’ kodlu uyarı geldi! Kar, yağmur, fırtına bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Birçok bölgede sağanak yağış, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklenirken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri ve bölgelerde beklenen meteorolojik koşullar:

Genel Durum: Çok Bulutlu ve Yağışlı Bir Gün

Türkiye'nin büyük bir bölümü çok bulutlu bir gökyüzü ile güne başlıyor. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların türü ve şiddeti bölgelere göre farklılık gösteriyor.