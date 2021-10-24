SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözü bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 15.35'te başladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin skandal bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışarak Osman Kavala'nın serbest kalmasını istemeleri ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koronavirüsle ilgili sunum yapması bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi....
24.10.2021 11:21
- Son Güncelleme: 25.10.2021 16:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.35'te başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.