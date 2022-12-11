Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

Kimlik ve ehliyetler için kritik bir gelişme yaşandı. Kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar oldukça yüksek para cezaları ödemek zorunda kalacaklar. Cezalarla karşılaşmak istemeyen kişilerin bu süreçte yapmaları gereken hiç vakit kaybetmeden ehliyet ve kimliklerini yenilemeleridir.