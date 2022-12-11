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Haberler Güncel Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

Kimlik ve ehliyet bilindiği gibi artık çipli olarak kullanılıyor. Bu hususta oldukça mühim bir açıklama yapıldı. Bakanlık bağlamında yürütülen yaptırım imkânları kapsamında T.C. kimlik kartını ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara ağır oranda para cezaları kesileceği bildiriliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar para cezasıyla karşılaşmamak için işlemlerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bu kartları yenilemeyenler ceza ödeyebilir.

takvim.com.tr
11.12.2022 12:58 - Son Güncelleme: 11.12.2022 12:58
Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

Kimlik ve ehliyetler için kritik bir gelişme yaşandı. Kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar oldukça yüksek para cezaları ödemek zorunda kalacaklar. Cezalarla karşılaşmak istemeyen kişilerin bu süreçte yapmaları gereken hiç vakit kaybetmeden ehliyet ve kimliklerini yenilemeleridir.

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Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

İşlemlerini yenileyerek kişiler kolay ve hızlı bir şekilde ceza yemekten kendilerini koruyabilirler.

Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

Bakanlığın bu konuda hiçbir şekilde şakası olmadığını getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin sıklaştırılacağını ve işlemlerini yenilemeyen kişilerinde ciddi para cezasına maruz kalacağını dile getirdi.

Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

Bu anlamda vatandaşlar 31 Aralık 2022 yılına kadar işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz! Milyonlar kullanıyor!

31 Aralık 2022 Son!

İşlemlerini yapmayan vatandaşlar son tarihten sonra prosedürlerini yapsalar da para cezasından kurtulamayacaklar.

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