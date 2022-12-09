Çırağan Sarayı'nda yangın neden çıktı, son durum nedir? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim?
Son dakika... Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bir yandan da otelde kalanlar tahliye edildi. Peki Çırağan Sarayı'nda yangın neden çıktı, son durum ne? Ölü, yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?
09.12.2022 11:38 - Son Güncelleme: 09.12.2022 11:57