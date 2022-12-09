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Çırağan Sarayı'nda yangın neden çıktı, son durum nedir? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim?

Son dakika... Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bir yandan da otelde kalanlar tahliye edildi. Peki Çırağan Sarayı'nda yangın neden çıktı, son durum ne? Ölü, yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?

09.12.2022 11:38 - Son Güncelleme: 09.12.2022 11:57
Çırağan Sarayı’nda yangın neden çıktı? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?

Son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.

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Çırağan Sarayı’nda yangın neden çıktı? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?

Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında çıka yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çırağan Sarayı’nda yangın neden çıktı? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?

Binadakiler tahliye edilirken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çırağan Sarayı’nda yangın neden çıktı? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?

YANGIN KONTROL ALTINDA

Destek olmak için farklı ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye gönderilrken yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çırağan Sarayı’nda yangın neden çıktı? Yaralı var mı, sağlık durumu nasıl? Çırağan Sarayı kime ait, sahibi kim? Çırağan Sarayı ne zaman, kim tarafından yapıldı?

Binaya giren itfaiye ekipleri, bina içerisinde kalan olup olmadığını kontrol ediyor. Öte yandan caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

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