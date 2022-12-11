CHP'li Didim Belediyesi göz yumdu HDP'li vekil kaçak villa kondurdu
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in Aydın Didim'de bulunan eşi adına kayıtlı villasını, CHP'li Didim Belediyesi'nin göz yumması ile kaçak şekilde genişlettiği ortaya çıktı. Didim Belediyesi'nin kaçak villa ile ilgili yıkım kararı çıkardığı ancak 4 aydır bir adım atılmadığı öğrenildi.
11.12.2022 07:16 - Son Güncelleme: 11.12.2022 07:16
HDP'li milletvekili Özen, güçlendirme adı altında adeta binayı yıkıp yeniden inşaa etti. Binanın taşıyıcı kolonlarını değiştiren ve genişleterek tripleks villayı daha da büyük hale getirdi.
YALANI GOOGLE ORTAYA ÇIKARDI
Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Google haritalar üzerinden yaptığı incelemede binadaki değişikliklerin 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmadığını tespit etti.