Vav TV İzle
Haberler Güncel CHP'li Didim Belediyesi göz yumdu HDP'li vekil kaçak villa kondurdu

CHP'li Didim Belediyesi göz yumdu HDP'li vekil kaçak villa kondurdu

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in Aydın Didim'de bulunan eşi adına kayıtlı villasını, CHP'li Didim Belediyesi'nin göz yumması ile kaçak şekilde genişlettiği ortaya çıktı. Didim Belediyesi'nin kaçak villa ile ilgili yıkım kararı çıkardığı ancak 4 aydır bir adım atılmadığı öğrenildi.

11.12.2022 07:16 - Son Güncelleme: 11.12.2022 07:16
CHP’li Didim Belediyesi göz yumdu HDP’li vekil kaçak villa kondurdu

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, eşi Serpil Özen adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde deniz manzaralı 3 katlı villa için CHP'li Didim Belediyesinden güçlendirme ruhsatı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP’li Didim Belediyesi göz yumdu HDP’li vekil kaçak villa kondurdu

HDP'li milletvekili Özen, güçlendirme adı altında adeta binayı yıkıp yeniden inşaa etti. Binanın taşıyıcı kolonlarını değiştiren ve genişleterek tripleks villayı daha da büyük hale getirdi.

CHP’li Didim Belediyesi göz yumdu HDP’li vekil kaçak villa kondurdu

Özen, kaçak binasını yasal hale getirebilmek için yalan beyanda bulunarak 31 Aralık 2017 öncesinde yapmış gibi göstererek yapı kayıt belgesi aldı.

CHP’li Didim Belediyesi göz yumdu HDP’li vekil kaçak villa kondurdu

YALANI GOOGLE ORTAYA ÇIKARDI
Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Google haritalar üzerinden yaptığı incelemede binadaki değişikliklerin 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmadığını tespit etti.

CHP’li Didim Belediyesi göz yumdu HDP’li vekil kaçak villa kondurdu

Ekipler bunun üzerine Özen'in yapı kayıt belgesini iptal ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca villanın satışının engellenmesi için tapuya şerh düşüldü.

SON DAKİKA