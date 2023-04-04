SON SEÇİM ANKETİ! GENAR 14 Mayıs seçimleri için son anketini açıkladı! İYİ Parti ve CHP’nin oy oranı ne? Koalisyona Akşener şoku!
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken vatandaş anket sonuçlarını da merak ediyor. Seçimlerle ilgili en taze anket sonuçları GENAR'dan geldi. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, İYİ Parti'nin bir yıl önce yüzde 14 ile girdiği koalisyonda şuanki oyunun 7 olduğunu açıkladı. Aktaş, Kılıçdaroğlu'na karşı intihar ettiğini söylediği Akşener'in yanında 2 ismi de sürüklediğini belirtti. İşte son seçim anketi ve sonuçları
Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş sık sık gerçekleştirdikleri seçim anketleriyle ilgili en güncel sonuçları paylaştı. "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 7'li masa için çok da iç açıcı olmadığının altını çizen İhsan Aktaş son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini belirtti.
Buna göre partilerin güncel oy oranlarında seçimler için kamuoyu araştırma sonuçları İYİ Parti'nin 1 yılda yüzde 50 oy kaybı yaşadığını kaybetti. İşte Meral Akşener'in her 2 destekçisinden birini kaybetmesine neden olan kritik anlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve arkasındaki 6 partinin son oy oranları
MASAYA OTURDUKLARINDA CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 26 İDİ
Bu son dönemlerde İYİ Parti'yi yorumlayarak siyaseti izlemek çok doğru bir nokta aslında. İYİ Parti yaklaşık 1 yıl önce 6'lı masa mensupları masaya otururken CHP'nin son seçim anketlerinde yüzde 26 oyu vardı.
İYİ PARTİ YÜZDE 14 İLE MASAYA OTURDU! İLK ŞOKU ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜRLE YAŞADI
İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14'lerdeydi. O dönemde Lütfü Türkkan şehit ailesine küfredince 12 buçuklara düştü. Sonra 13'leri buldu.
KÜÇÜK ORTAKLARIN TAMAMI YÜZDE 2 OY ALABİLİYOR!
Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.
BUGÜN CHP'DE 3 PUANLIK KAYIP VAR: YÜZDE 23
Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.
İYİ PARTİ YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ
İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz.