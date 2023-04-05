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Haberler Güncel CHP'lisi, FETÖ'cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! 'Erzurum Sosisi' başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

CHP'lisi, FETÖ'cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! 'Erzurum Sosisi' başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

CHP'nin fondaş medyası, sözde gazeteciler ve sosyal medya tetikçilerinin yaydığı kirli dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor" başlıklı video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı. Animasyonlu manipülasyona CHP'lilerin yanı sıra üniversitede eğitim veren akademisyenler bile alet oldu. Takvim.com.tr, seçimlere giderayak kirli ellerin kirli emellerle yaydığı dezenformasyonu satır satır sizler için deşifre etti.

takvim.com.tr
Özel haber
05.04.2023 03:01 - Son Güncelleme: 05.04.2023 03:40
CHP’lisi, FETÖ’cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! ’Erzurum Sosisi’ başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte muhalefet ve yandaşı medya kirli algı operasyonları ve dezenformasyonlarla ön plana çıkıyor.

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CHP’lisi, FETÖ’cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! ’Erzurum Sosisi’ başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

Bunun son örneği "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor." diye servis edilen video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP’lisi, FETÖ’cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! ’Erzurum Sosisi’ başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

CHP yandaşı gazeteciler, sözde fenomenler ve algı tetikçileri İngiltere'de kayıtlara geçtiği iddia edilen ancak sonrasında 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşılan videoyu gerçekmiş gibi yaymak istedi.

CHP’lisi, FETÖ’cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! ’Erzurum Sosisi’ başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

CHP'NİN MANİPÜLATÖR ÇİÇEĞİ DEZENFORMASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKTÜ
Daha önce FETÖ lehinde paylaşımlarda bulunan CHP'nin Ankara 3. bölge adayı Cemil Çiçek, Twitter hesabından sahte animasyonu kesin hükümlerle paylaşıp dezenformasyon ateşine benzini döktü.

Çiçek, "Görüntüleri Erasmus'a giden bir genç kaydetti" yalanına sığınarak, "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor. Türkiye'de kıyma 300 lira iken İngiltere'de 2 sterlin bile değil. Utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

CHP’lisi, FETÖ’cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! ’Erzurum Sosisi’ başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi

BİR CHP'Lİ DAHA...
CHP Samsun Milletvekili adayı Mehmet Özdağ da sahte görüntüleri alıntılayıp 'soyuluyoruz' yaygarası kopardı.

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