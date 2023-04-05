CHP'lisi, FETÖ'cüsü, tetikçisi, akademisyeni... Seçime giderayak yalan furyası! 'Erzurum Sosisi' başlıklı animasyonlu manipülasyonun deşifresi
CHP'nin fondaş medyası, sözde gazeteciler ve sosyal medya tetikçilerinin yaydığı kirli dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor" başlıklı video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı. Animasyonlu manipülasyona CHP'lilerin yanı sıra üniversitede eğitim veren akademisyenler bile alet oldu. Takvim.com.tr, seçimlere giderayak kirli ellerin kirli emellerle yaydığı dezenformasyonu satır satır sizler için deşifre etti.
05.04.2023 03:01 - Son Güncelleme: 05.04.2023 03:40
CHP'NİN MANİPÜLATÖR ÇİÇEĞİ DEZENFORMASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKTÜ
Daha önce FETÖ lehinde paylaşımlarda bulunan CHP'nin Ankara 3. bölge adayı Cemil Çiçek, Twitter hesabından sahte animasyonu kesin hükümlerle paylaşıp dezenformasyon ateşine benzini döktü.
Çiçek, "Görüntüleri Erasmus'a giden bir genç kaydetti" yalanına sığınarak, "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor. Türkiye'de kıyma 300 lira iken İngiltere'de 2 sterlin bile değil. Utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.
BİR CHP'Lİ DAHA...
CHP Samsun Milletvekili adayı Mehmet Özdağ da sahte görüntüleri alıntılayıp 'soyuluyoruz' yaygarası kopardı.