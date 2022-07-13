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Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

MTV ödemesi için ikinci taksit yaklaşıyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 2022 MTV oranları aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. MTV ikinci taksit en son ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
13.07.2022 10:23 - Son Güncelleme: 13.07.2022 10:23
Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklama ile araç sahiplerine son ödeme tarihi uyarısı yaptı. Motorlu taşıtlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödenir? İşte merak edilenler...

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Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?


MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

2022 ORANI BELLİ OLDU


Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

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