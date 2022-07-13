Son Ödeme Tarihi 1 Ağustos! Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene para cezası kesiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.