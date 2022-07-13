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Haberler Güncel SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50'nin teslimatı yapıldı! Türkiye'de ilk kez üretildi

SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50'nin teslimatı yapıldı! Türkiye'de ilk kez üretildi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarının Gölcük Tersane Komutanlığına yapıldığını belirterek, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." ifadesini kullandı. İlk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Yalova'daki Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen "Section50"nin ikinci ve üçüncü teslimatı başarıyla gerçekleştirildi.

AJANSLAR
13.07.2022 14:35 - Son Güncelleme: 13.07.2022 14:48
SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50’nin teslimatı yapıldı! Türkiye’de ilk kez üretildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarının Gölcük Tersane Komutanlığına yapıldığını belirterek, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." ifadesini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50’nin teslimatı yapıldı! Türkiye’de ilk kez üretildi

Demir, sosyal medya hesaplarından "Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz." notuyla konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50’nin teslimatı yapıldı! Türkiye’de ilk kez üretildi

Paylaşımında, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığına yaptıklarını belirten Demir, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." bilgisini verdi.

SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50’nin teslimatı yapıldı! Türkiye’de ilk kez üretildi

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir teslimat daha tamamlandı.

SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50’nin teslimatı yapıldı! Türkiye’de ilk kez üretildi

Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatları devam ediyor.

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