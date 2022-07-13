SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50'nin teslimatı yapıldı! Türkiye'de ilk kez üretildi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarının Gölcük Tersane Komutanlığına yapıldığını belirterek, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." ifadesini kullandı. İlk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Yalova'daki Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen "Section50"nin ikinci ve üçüncü teslimatı başarıyla gerçekleştirildi.
13.07.2022 14:35 - Son Güncelleme: 13.07.2022 14:48
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarının Gölcük Tersane Komutanlığına yapıldığını belirterek, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir teslimat daha tamamlandı.
Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatları devam ediyor.