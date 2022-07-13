SON DAKİKA: Reis sınıfı denizaltılar için yapıldı: En kritik parça Section 50’nin teslimatı yapıldı! Türkiye’de ilk kez üretildi

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir teslimat daha tamamlandı.