James Webb Uzay Teleskobu nedir? Gelen ilk görüntüler büyüledi! 13 milyar yıllık yıldızlar...
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) James Webb Teleskobu tarafından çekilen ve evrenin en kapsamlı, derin görüntüsünü dün yayınladıktan sonra bugün yeni fotoğrafları dünya kamuoyu ile paylaştı. NASA'nın paylaştığı bu imaj, sönmekte olan bir yıldızın patlamasını yansıtıyor. James Webb Uzay Teleskobu nedir? İşte detaylar...
12.07.2022 20:43 - Son Güncelleme: 12.07.2022 20:43
JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR?
James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobudur. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilmiştir. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir.