Son dakika: YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi

TERÖR ÖRGÜTÜ TACİZ ATIŞLARINA DA DEVAM EDİYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'ye yönelik taciz atışları da sürüyor. MSB, bugün yaptığı açıklamada TSK'nın mutabakatlara tam olarak uymasına rağmen teröristlerin tacizlerini sürdürdüğünü belirtti. Son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirildi.