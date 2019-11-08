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İstanbul'da hareketli dakikalar! "Kurt kapanı 2019-17" ile 39 ilçede durdurulan araçlar didik didik arandı

İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

08.11.2019 17:24 - Son Güncelleme: 08.11.2019 17:34
İstanbul'da hareketli dakikalar! Kurt kapanı 2019-17 ile 39 ilçede durdurulan araçlar didik didik arandı

İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi. 39 ilçede kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Kurt kapanı 2019-17 ile 39 ilçede durdurulan araçlar didik didik arandı

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Kurt kapanı 2019-17 ile 39 ilçede durdurulan araçlar didik didik arandı

FATİH'TEKİ DENETİMLER
Fatih Millet Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Kurt kapanı 2019-17 ile 39 ilçede durdurulan araçlar didik didik arandı

Şüpheli bulunan araçlarda durdurularak didik didik arandı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Kurt kapanı 2019-17 ile 39 ilçede durdurulan araçlar didik didik arandı

Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdi. Millet Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

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