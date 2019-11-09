Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Arsa Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
09.11.2019 17:38
- Son Güncelleme: 09.11.2019 17:56
Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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