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Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Arsa Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

09.11.2019 17:38 - Son Güncelleme: 09.11.2019 17:56
Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Arsa Mahallesi'nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Muğla'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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