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Atak helikopterleri dostu ve düşmanı ASELSAN'ın IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla tanıyacak

ASELSAN ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihaz T129 Atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bundan sonraki ATAK teslimatları ASELSAN'ın özgün ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla gerçekleştirilecek. Güvenlik güçlerinin etkin olarak kullandığı T129 Atak helikopteri, dost-düşman platformları ASELSAN'ın ürettiği cihazla tanıyacak.

28.05.2021 10:14 - Son Güncelleme: 28.05.2021 10:14
Atak helikopterleri dostu ve düşmanı ASELSAN'ın IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla tanıyacak

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini geliştirerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuyor.

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Atak helikopterleri dostu ve düşmanı ASELSAN'ın IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla tanıyacak

ASELSAN ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihaz muhtelif helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve gemilerde kullanılıyor.

Atak helikopterleri dostu ve düşmanı ASELSAN'ın IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla tanıyacak

Cihaz son olarak T129 Atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bundan sonraki Atak teslimatları ASELSAN'ın özgün ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla gerçekleştirilecek.

Atak helikopterleri dostu ve düşmanı ASELSAN'ın IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla tanıyacak

NATO orduları en yeni dost-düşman sorgulama sistemi olarak IFF Mod 5/S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. IFF Mod 5/S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve Milli Kripto Cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor.

Atak helikopterleri dostu ve düşmanı ASELSAN'ın IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla tanıyacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi.