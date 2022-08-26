TÜİK raporunda şaşırtan rakamlar: Türkiye'de en çok aslen nereli var? 82. il olmaya en yakın ilçeler? En az nüfuslu ilçeler?
Türkiye İstatistik Kurumu2nun nüfusu raporu paylaşıldı. Raporda yer alan rakamlara göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Raporda dikkat çeken detay ise 'illerde yaşayan ama asıl memleketi farklı olanları sayısı'. Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti. İşte şaşırtıcı rakamlar...
26.08.2022 16:58 - Son Güncelleme: 26.08.2022 17:23
Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre; nüfus 81 ilde 925 ilçede dağılmış durumda. Ancak herkes memleketinde yaşasaydı rakamlar adeta altüst olacaktı. Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa en büyük 10. il konumunda olacaktı. Toplanan verilere göre; 82. il olmaya daya ilçeler ve Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...