TÜİK raporunda şaşırtan rakamlar: Türkiye'de en çok aslen nereli var? 82. il olmaya en yakın ilçeler? En az nüfuslu ilçeler?

Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre; nüfus 81 ilde 925 ilçede dağılmış durumda. Ancak herkes memleketinde yaşasaydı rakamlar adeta altüst olacaktı. Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa en büyük 10. il konumunda olacaktı. Toplanan verilere göre; 82. il olmaya daya ilçeler ve Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...