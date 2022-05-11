Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın bakın kendisini nasıl savundu: Medyanın galeyanına gelip şikayet ettiler bu yüzden paralarını alamadılar

Fatih Aydın ise kendisinin dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantısının olmadığını, dosyadaki diğer sanıklara sorulduğunda, kendisinin şirkette üst düzey bir yönetici olmadığını beyan ettiklerini dile getirerek, bu gerekçelerle tahliyesini talep etti.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, müvekkilinin eylemlerinin dolandırıcılık değil ticari bir faaliyet olduğunu öne sürerek, mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerektiğini söyledi.