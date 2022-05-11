Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın bakın kendisini nasıl savundu: Medyanın galeyanına gelip şikayet ettiler bu yüzden paralarını alamadılar
Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan ve sonra yakalanarak Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın, mağdurların medyanın kışkırtmasıyla galeyana geldiğini söyleyerek, "Yurt dışına kaçtığımı düşünerek savcılıklara şikayette bulundular. Bu şikayetler sonrası şirkete kayyum atandı. Mağdurlar anaparayı kolaylıkla alabilecekken yapılan şikayetler nedeniyle paralarını alamadılar" dedi.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, haklarında açılan 3 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sırayla yapılan 3 duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Çolak ile avukatlar da hazır bulundu.
Söz alan Mehmet Aydın, müştekilerin tamamının hissedarı olduğu hayvancılık anonim şirketiyle ticari bir sözleşme yaptığını, şirkete kayyum atanana kadar ödemelerin sürdüğünü belirtti.
Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere para iade edilecekken hayvancılık şirketine el konulduğunu dile getiren Aydın, bu nedenle ödeme yapamadığını söyledi.
Aydın, "Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamıştır. Şirketin içini tamamen boşalttığım medyanın kışkırtmasıdır." ifadelerini kullandı.
Fatih Aydın ise kendisinin dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantısının olmadığını, dosyadaki diğer sanıklara sorulduğunda, kendisinin şirkette üst düzey bir yönetici olmadığını beyan ettiklerini dile getirerek, bu gerekçelerle tahliyesini talep etti.
Duruşmada söz alan Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, müvekkilinin eylemlerinin dolandırıcılık değil ticari bir faaliyet olduğunu öne sürerek, mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerektiğini söyledi.