AÖF sınav sonuçları için geri sayım! 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yüzbinlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Peki, AÖF final sıanvı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Sınavın ardından bayram tatilinin başlaması ile birlikte resmi kurumlar 9 günlük tatil yaptı. Şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar..
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda net bir bilgi yer almıyor. AÖF sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Ancak araya giren bayram tatili nedeniyle sonuçların ertelendiği tahmin ediliyor. Buna göre, sonuçların bayram tatilinin ardından yani 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz.