AÖF sınav sonuçları için geri sayım! 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda net bir bilgi yer almıyor. AÖF sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Ancak araya giren bayram tatili nedeniyle sonuçların ertelendiği tahmin ediliyor. Buna göre, sonuçların bayram tatilinin ardından yani 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz.