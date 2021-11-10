SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata'sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla anıldı. Vatandaşlar, Anıtkabir'i ziyaret etti. İşte Anıtkabir'den birbirinden güzel fotoğraflar...
10.11.2021 12:16
- Son Güncelleme: 10.11.2021 12:27
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.