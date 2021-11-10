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Haberler Güncel SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata'sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti

SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata'sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla anıldı. Vatandaşlar, Anıtkabir'i ziyaret etti. İşte Anıtkabir'den birbirinden güzel fotoğraflar...

10.11.2021 12:16 - Son Güncelleme: 10.11.2021 12:27
SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata’sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

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SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata’sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti

Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.

SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata’sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ
Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata’sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

SON DAKİKA: Vatandaşlar Ata’sına koştu! Binlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti

Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi.

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