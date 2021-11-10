Arşivlerden çıkan fotoğraflarla 10 Kasım 1938 günü ve sonrasında yaşananlar! Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etmesi, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ile vefatı sonrası yaşanan derin üzüntü, AA muhabirleri tarafından anbean haberleştirildi. İşte Anadolu Ajansı arşivlerinden 10 Kasım 1938 ve sonrasında yaşananlar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikali ve ardından yaşananlar Anadolu Ajansının (AA) arşivinde ayrıntılı şekilde yer alıyor.
AA muhabirleri, Büyük Önder Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefatını, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişini ve ebediyete intikali nedeniyle halkın yaşadığı üzüntüyü anbean haberleştirdi.
Atatürk'ün sonsuzluğa göçtüğü gün Cumhuriyet Hükümeti, milli yasın acısını her satırında ortaya koyan ve ulusun duygularını dile getiren resmi bir tebliğ yayımladı.
AA tarafından kamuoyuna duyurulan bu tebliğde şu ifadeler yer aldı:
"İSTANBUL: 10 (A.A) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi tebliğidir:
Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.
Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyanından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.
Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan, onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiye'sidir.
Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu, büyük Türk Milleti'nin hükümeti ile tek vücud olarak teyid ve temin edeceğine şüphe yoktur.
Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 33'üncü maddesi mucibince, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdulhalik Renda, Reisicumhur Vekaleti vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır."
DOLMABAHÇE SARAYI'NDA TÖREN DÜZENLEDİ
Gazeteler, yaptıkları ikinci baskıyla bu acı haberi yayımladı. Bu haberlerin ardından, yurdun dört bir yanında milli bir yas yaşanıyor, Türk milleti zamansız ebediyete intikal eden Ata'sına ağlıyordu. Bütün kuruluşlar bayraklarını yarıya çekerek bu mateme katıldı. İstanbul'da halk sokaklara döküldü, gazetelerin bulundukları yerlerin önüne toplandı.