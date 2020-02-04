Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında alan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulurken, tonlarca karın altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüste bulunanların kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler ile çevre köylerden gelenler arama- kurtarma çalışması başlattı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10-15 arasında yolcu olduğunu söylediği minibüsün içerisinden 5 kişinin çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

04.02.2020 21:42 - Son Güncelleme: 04.02.2020 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





