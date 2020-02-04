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Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında alan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulurken, tonlarca karın altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüste bulunanların kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler ile çevre köylerden gelenler arama- kurtarma çalışması başlattı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10-15 arasında yolcu olduğunu söylediği minibüsün içerisinden 5 kişinin çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

04.02.2020 21:42 - Son Güncelleme: 04.02.2020 22:29
Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında alan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulurken, tonlarca karın altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüste bulunanların kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler ile çevre köylerden gelenler arama- kurtarma çalışması başlattı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı.

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Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü.

Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, HABER VERDİ

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi.

Son dakika: Van'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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