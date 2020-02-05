Bu meslekte çalışanlar paraya para demiyor! Aylık maaşları 16 bin lira...
Özellikle genç kızların en favori mesleği olan kabin memurluğu yani hosteslik yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünyanın dört bir yanını gezme fırsatı da bulan kabin memurları mesleklerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Kabin memurluğunun kazancı ise birçok iş kolundan çok daha fazla. Türk Hava Yolları'nda son rakamlara göre toplamda 12 bin 483 kişi çalışıyor. Kabin memurlarının aylık kazançları ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar…
Kadın kabin memurları yani hostesler ya da erkek kabin memurları Steward'lar çok genç yaşta dünyanın büyük bölümünü görüyorlar.
Özellikle Türk Hava Yolları'nda (THY) şirketin sağladığı imkanlarla her yıl pas biletleri ile bir çok insanın yaşamı boyunca ulaşamadığı yerlerde tatil yapıyorlar. Kazançları ise birçok iş kolundan çok daha fazla.
12 BİN 480 KABİN GÖREVLİSİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nda son rakamlara göre toplam kabin memuru sayısı Purser, kabin amiri ve kabin memuru sayısı tam 12 bin 483. Bunların 1009'u Purser, 2 bin 690'ı kabin amiri, 8 bin 784'ü ise kabin memuru olarak görev yapıyor. Ekibe yeni katılacak kabin memuru sayısı İŞKUR işbirliği ile alınacak 700 kabin memuru dahil toplam 1200 kişi.
Ama bunlardan sadece 8 tanesi yetki belgesine sahip. Buralardan da kabin memuru adayları geliyor. Türk Hava Yolları ile DO&CO ortaklığında görev yapan ancak geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri içinde işlerine son verilen 194 uçan şef için kabin memuru olarak başvuruda öncelik tanınacak. Yeni kabin memuru alımında öncelikli olarak başvuru yapacak uçan şeflerden (Flying Chef) mülakatı geçenler kabin memuru olarak Türk Hava Yollarında çalışmaya başlayabilecek.