Bu meslekte çalışanlar paraya para demiyor! Aylık maaşları 16 bin lira...

Özellikle genç kızların en favori mesleği olan kabin memurluğu yani hosteslik yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünyanın dört bir yanını gezme fırsatı da bulan kabin memurları mesleklerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Kabin memurluğunun kazancı ise birçok iş kolundan çok daha fazla. Türk Hava Yolları'nda son rakamlara göre toplamda 12 bin 483 kişi çalışıyor. Kabin memurlarının aylık kazançları ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar…

05.02.2020 09:44 - Son Güncelleme: 05.02.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





