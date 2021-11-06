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Haberler Güncel SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Son dakika haberleri... Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in atış testi başarıyla yapıldı. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

AA
06.11.2021 14:02 - Son Güncelleme: 06.11.2021 14:18
SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

"Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz.

SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik.

Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek.

SON DAKİKA: Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz."

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