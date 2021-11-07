Koronavirüste yeni dönem! Uzman isim açıkladı: Koronavirüs hapı Türkiye'de de deneniyor!
Dünya koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamalarına devam ederken Pfizer'dan KOVİD hapı müjdesi geldi. Pfizer KOVİD hapının etkinliğini yüzde 89 olarak açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yeni bir dönemece girildiğini söyleyerek, "ABD'deki faz-3 çalışması devam eden ilaca Türkiye de katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor" ifadelerini kullandı.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,59 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 311 bin 720 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS HAPI YÜZDE 89 ETKİLİ
Koronavirüse karşı BioNTech firmasi ile birlikte aşı üreten Pfizer'dan koronavirüs hapı müjdesi geldi. Edinilen son dakika habere göre; Pfizer tarafından üretilen koronavirüs hapı ile ilgili araştırma sonuçları açıklandı. Pfizer'ın geliştirdiği hapın , hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığı tespit edildi.