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SON DAKİKA! Tutuklanacaklar mı? Dilan Polat ve Engin Polat'ın sorgusu tamamlandı: Başka gözaltılar olabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama iddiasıyla gündemde olan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin konuştu. Polat çifti ve şirketlerinin şüpheli işlemlerinin tek tek tespit edildi, malvarlıklarına tedbir konulduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak" dedi.. Öte yandan Dilan Polat'a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Öte yandan alınan son dakika bilgisine göre Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çiftin saat 17.20 sıralarında başlayan sorgusunun tamamlandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:26 Güncelleme 04 Kasım 2023, 00:04
SON DAKİKA! Tutuklanacaklar mı? Dilan Polat ve Engin Polat’ın sorgusu tamamlandı: Başka gözaltılar olabilir 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA! Tutuklanacaklar mı? Dilan Polat ve Engin Polat’ın sorgusu tamamlandı: Başka gözaltılar olabilir 2

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

SON DAKİKA! Tutuklanacaklar mı? Dilan Polat ve Engin Polat’ın sorgusu tamamlandı: Başka gözaltılar olabilir 3

Raporda, tasfiye halindeki 5 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

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