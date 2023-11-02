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İSPARK 4 milyar avro değerden iflas durumuna geldi! CHP'li İBB'den fahiş zamlar, hesabı verilemeyen milyonlar: Vurgunda 'uzman'laşan kadrolar

İstanbul, Ekrem İmamoğlu yönetiminde günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son zamanlarda yapılan fahiş zamlarla gündemde yer tutan İSPARK'ın 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldiği öğrenildi. Otopark ücretlerinin saatlik olarak 52 liraya ulaştığı bir dönemde İSPARK'ın ciddi bir borç yükü, öz kaynak kaybı ve faaliyet zararının bulunması CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de bir kez daha tescilledi. İflas eden İSPARK'ın zamlarla ayakta durmaya çalıştığı süreçte şirketteki uzman sayısının olağan dışı artması dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu yönetiminin CHP referansıyla gelenlere, diğer işçilerden farklı maaş alabilmeleri için 'uzman' sıfatı verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:31 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:34
İSPARK 4 milyar avro değerden iflas durumuna geldi! CHP’li İBB’den fahiş zamlar, hesabı verilemeyen milyonlar: Vurgunda ’uzman’laşan kadrolar 1

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum bırakmış vaziyette.

İSPARK 4 milyar avro değerden iflas durumuna geldi! CHP’li İBB’den fahiş zamlar, hesabı verilemeyen milyonlar: Vurgunda ’uzman’laşan kadrolar 2

Öyle ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. Şu sıralarda da kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'un sorunlarını görmezden geliyor.

İSPARK 4 milyar avro değerden iflas durumuna geldi! CHP’li İBB’den fahiş zamlar, hesabı verilemeyen milyonlar: Vurgunda ’uzman’laşan kadrolar 3

ULAŞIM KİLİTLENDİ, İSPARK'A ZAM ÜSTÜNE ZAM!
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler, yürümeyen merdivenlerle megakentte ulaşım kilitlenirken; bir yandan da İSPARK'a yapılan zamlar vatandaşı canından bezdirdi.

İmamoğlu yönetimi son olarak 31 Aralık 2023'e kadar geçerlik olmak üzere İSPARK ücretlerine %57 zam yaptı.

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