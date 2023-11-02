İSPARK 4 milyar avro değerden iflas durumuna geldi! CHP'li İBB'den fahiş zamlar, hesabı verilemeyen milyonlar: Vurgunda 'uzman'laşan kadrolar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum bırakmış vaziyette.
Öyle ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. Şu sıralarda da kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'un sorunlarını görmezden geliyor.
ULAŞIM KİLİTLENDİ, İSPARK'A ZAM ÜSTÜNE ZAM!
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler, yürümeyen merdivenlerle megakentte ulaşım kilitlenirken; bir yandan da İSPARK'a yapılan zamlar vatandaşı canından bezdirdi.
İmamoğlu yönetimi son olarak 31 Aralık 2023'e kadar geçerlik olmak üzere İSPARK ücretlerine %57 zam yaptı.