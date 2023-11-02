İSPARK 4 milyar avro değerden iflas durumuna geldi! CHP'li İBB'den fahiş zamlar, hesabı verilemeyen milyonlar: Vurgunda 'uzman'laşan kadrolar

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Öyle ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. Şu sıralarda da kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'un sorunlarını görmezden geliyor.