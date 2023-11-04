Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında belli oldu. Karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yeni atamalar yer aldı. Öte yandan bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin karar da yürürlüğe girdi. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 4 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları ve konu hakkında detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.
BAKANLIKLARA İLİŞKİN ATAMA KARARLARI YAYINLANDI
Bakanlıklara ilişkin atama karalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yeni atamalar yer aldı.
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488)
YÖNETMELİKLER
–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği