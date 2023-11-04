Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında belli oldu. Karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yeni atamalar yer aldı. Öte yandan bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin karar da yürürlüğe girdi. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 4 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları ve konu hakkında detaylar...