SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara'da Halk Sağlığı depolarına ulaştı
Son dakika haberleri... TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti. İlk sevkiyat dün gerçekleştirildi. 35 dönüm üzerinde kurulan ve 235 kişinin 24 saat esasına göre çalıştığı organize sanayi bölgesindeki tesisten 150 bin adet koli kamyonlara yüklendi. 14 etapta kamyonlara yüklenen TURKOVAC, Ankara'ya doğru yola çıkmıştı.
24.12.2021 11:29
- Son Güncelleme: 24.12.2021 11:29
Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığını ve seri üretime geçildiğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törenle Şanlıurfa'da açıkladı.