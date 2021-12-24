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Haberler Güncel SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara'da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara'da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

Son dakika haberleri... TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti. İlk sevkiyat dün gerçekleştirildi. 35 dönüm üzerinde kurulan ve 235 kişinin 24 saat esasına göre çalıştığı organize sanayi bölgesindeki tesisten 150 bin adet koli kamyonlara yüklendi. 14 etapta kamyonlara yüklenen TURKOVAC, Ankara'ya doğru yola çıkmıştı.

24.12.2021 11:29 - Son Güncelleme: 24.12.2021 11:29
SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara’da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

Yerli ve milli aşı TURKOVAC ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi.

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SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara’da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

Yerli Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.

SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara’da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla Yerli Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığı bildirilmesiyle Şanlıurfa'da üretilme geçildi. 150 bin Turkovaç aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.

SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara’da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığını ve seri üretime geçildiğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törenle Şanlıurfa'da açıkladı.

SON DAKİKA: TURKOVAC Ankara’da Halk Sağlığı depolarına ulaştı

Açıklamanın ardından tesiste üretilen 150 bin Turovaç aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.

SON DAKİKA