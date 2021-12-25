Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: TURKOVAC sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacak

Akademik kariyerinde inaktif aşılarla ilgili detaylı çalışmalarının bulunduğunu da aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı."