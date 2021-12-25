Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: TURKOVAC sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacak
Koronavirüs salgınına karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Onayın alınmasından dolayı çok mutluyuz, oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. Bu kamunun yaptığı önemli bir başarıdır. TURKOVAC aşısının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Yakın zamanda seri üretimin oldukça yüksek kapasiteyle, her gün üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TURKOVAC aşısının seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesisteki incelemelerinin ardından AA muhabirine aşının hikayesini anlattı.
Akademik kariyerinde inaktif aşılarla ilgili detaylı çalışmalarının bulunduğunu da aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:
"Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı."